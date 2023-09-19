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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات واقعة تغيب طبيب في الجيزة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة.

 

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وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 17 الجارى لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأطباء بغياب نجله (طبيب - مقيم بدائرة القسم) عن مسكنه، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

 

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام (8 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") بإختطاف المجنى عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلى مختلفة والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة، وإحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته فـى الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه والذى تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعى وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التى إستخدمها المتهمين فـى الحادث وتبين أنها "مستأجرة".

 

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