إفتتاح معرض" أهلا مدارس "بمدينة شبراخيت

إفتتح محمد الشريف - رئيس مجلس إدارة الغرفة بمحافظة البحيرة، و اللواء محمد زايد - رئيس مجلس الوحدة المحلية لمدينة شبراخيت، نائباً عن الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بإفتتاح معرض "أهلا مدارس" لمستلزمات المدارس بمدينة شبراخيت، وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية، ومديرية التموين بالبحيرة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت.

ويضم المعرض الأزياء المدرسية، وأدوات ومستلزمات المدارس، والأحذية، والشنط، والأدوات المكتبية، والملابس والأحذية الرياضية" بأسعار تنافسية ونسب خصم تتعدي 20٪.

وقدم الشريف الشكر للجهات التنفيذية بالمحافظة وعلي رأسها الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، لسعيها الدائم لتسهيل كافة الإجراءات والعمل علي تذليل كافة العقبات من أجل التوسع في عدد المعارض التي تخدم المواطنين بنطاق المحافظة.

وتابع الشريف أن الغرفة التجارية تتحمل جميع النفقات الخاصة بتجهيزات المعارض، وكافة الإجراءات المتبعه مقابل نسب الخصم التي من شأنها تعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وخلال إفتتاحة المعرض أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبرع الغرفة التجارية بعدد 100 زى مدرسى، و100 زمزاميه، و100 شنطه مدرسية لغير القادرين من أبنائنا الطلبة تحت إشراف مديرية التضامن بالبحيرة، والإدارة التعليمية بمركز شبراخيت، وذلك تخفيفاً عن الأعباء المعيشية والظروف الإقتصادية.

حضر الإفتتاح أحمد عبد الحكم - نائب رئيس مجلس مدينة شبراخيت، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز شبراخيت.