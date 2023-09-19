موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة من العيار الثقي، والتي تجمع بايرن ميونخ بنظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم الحالي.

وتسود حالة من القلق داخل صفوف مانشستر يونايتد بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، حيث خسر مباراتين بشكل متتالي في البريميرليج، حيث تعرض للخسارة من اَرسنال وبرايتون بنتيجة 3/1 خلال المباراتين.

فيما يبحث توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن الفوز خلال مواجهة الغد، حيث يرغب في تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات ببطولة الشامبيونزليج.

موعد المباراة

تنطلق مباراة بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد في العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب "إليانز اَرينا".

القنوات الناقلة

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المباراة خلال السنوات الماضية بشكل حصري في الشرق الأوسط وإفريقيا.