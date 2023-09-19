توخيل يكشف خطورة اليونايتد قبل مواجهة الغد

يواصل بايرن ميونخ اسعدادته القوية لمواجهة مانشستر يونايتد، في المواجهة التي يستضيفها ملعب "إليانز اَرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكد توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، أن مانشستر يونايتد يمتلكون لاعبون على أعلى مستوى، ويعتمدون على الهجمات المرتدة، والتي ستؤثر على دفاعات البفاري في مباراة الغد.

تصريحات توخيل

قال توماستوخيل في مؤتمر صحفي لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد: "النتائج السيئة التي يحققها الشياطين الحمر الأخيرة لا تعبر كثيرًا على الأداء القوي لهم".

وتابع: "مانشستر لديهم لاعبين رائعين في الهجمات المرتدة أمثال برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، والآن مع راسموس هويلوند في الأمام، لذلك لا نمتلك رفاهية التراخي لأنهم دائمًا يشكلون خطورة ولديهم الكثير من الجودة الفردية".

وأردف توخيل تصريحاته: "على الجميع اتخاذ قرارات أفضل، لكن لا تزال هناك مواقف صعبة، لدينا الآن جدول مزدحم حتى العطلة الشتوية".

واستطرد: "نحن بحاجة إلى تمتع كل فرد في الفريق بعقلية رائعة، وأن يبذل الجميع قصارى جهدهم، لدينا الكثير من الخيارات على مقاعد البدلاء، وهذا ما نحتاجه".

بينما علق على جاهزية موسيالا، فقال: "لكن قرارنا لم يتم اتخاذه بإنه سيبدأ المباراة أم لا، وهو يستطيع حتى أن يلعب جنبًا إلى جنب في وجود توماس مولر".

وعن دوافعه نحو تحقيق اللقب، فقال:"لقاء الغد هو الأنسب لبدء رحلتنا في البطولة، نحن في مجموعة صعبة، لذلك علينا أن نكون في تركيز مستمر طوال الوقت وأن نبذل كل ما لدينا في جميع البطولات ومحاولة المنافسة لأطول فترة ممكنة".

وأتم توخيل تصريحاته: "مسابقة دوري أبطال أوروبا واحدة من أصعب البطولات التي يمكن أن تشارك بها، لكنها في الوقت نفسه الأفضل والأكثر تميزًا، أنا أستمتع بالتواجد فيها بشكل مستمر".