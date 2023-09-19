علي لطفي رجل مباراة زد والإسماعيلي في افتتاحية الدوري

حصل علي لطفي حارس مرمى فريق نادي زد ، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي التي انتهت منذ قليل بتفوق الأول بهدف دون رد ، في افتتاحية الدوري الممتاز ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





ونجح زد بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي في حصد أول نقاطه بالمسابقة تاريخيًا في مشاركته الأولى بالممتاز ، على حساب الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال.

وتصدى علي لطفي حارس زد لركلة جزاء احتسبت في شوط اللقاء الثاني لصالح الإسماعيلي ، ليحافظ على تقدم فريقه.

وقام عبدالرحمن مجدي بتسديد ركلة الجزاء، ليقوم علي لطفي بالتصدي لها لينجح في استمرار تقدم زد في المباراة بهدف مقابل لاشيء.

خطأ حارس الإسماعيلي

واستطاع فريق زد تحقيق الفوز على الدراويش بهدف نظيف، حيث جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مصطفى سعد ميسي، لاعب الفريق الصاعد حديثًا للدوري، في الدقيقة 25، بعدما استفاد من الخطأ الذي تسبب به أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي، بعدما قام بتمرير الكرة بالخطأ للاعب زد.

بينما شهد الشوط الثاني من المباراة احتساب إبراهيم نور الدين، حكم المواجهة، ضربة جزاء للإسماعيلي، والتي أثارت جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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