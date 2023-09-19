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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع 6 اشخاص في تصادم سيارتين على طريق الداخلة – شرق العوينات

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى 6 أشخاص حتفهم ، فى حادث تصادم سيارة دوبل كابينة مع سيارة ملاكي على طريق " الداخلة – شرق العوينات " في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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 مصرع 6 اشخاص في  حادث تصادم سيارتين على طريق " الداخلة – شرق العوينات " بالوادي الجديد

وقد ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 جثث ومصاب واحد توفى فيما بعد لمستشفى الداخلة العام، حيث تبين تصادم سيارة ربع نقل دوبل كابينة في سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 100 طريق " الداخلة – شرق العوينات" .

وأسفر الحادث عن مصرع كل من" محمد حسنى عيسى، 35 سنة من القاهرة، حسني عبد الكريم سيد، 50 سنة من الداخلة، عبد الجواد عبده جابر، 50 سنة من محافظة المنوفية، أحمد محمد عبد المطلب، 45 سنة، من مركز الداخلة، عمرو الشحات جمعة، 35 سنة من حي شبرا بالقاهرة، أحمد علي مصطفى سليم، 30 سنة من محافظة البحيرة. 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفين والمصاب لمستشفى الداخلة العام، و تحرر محضر بالحادثة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة شخص مجهول الهوية، عثر عليه غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، حيث تبين أنه فى العقد الخامس من العمر يرتدى ملابسه، ولم يعثر بحوزته على أى أوراق ثبوتية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية والعصبية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وكذلك نشر صورة المتوفي للوصول لأهليته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية ،إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد العثور على جثة شخص طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الخامس من العمر، يبلغ طوله نحو 165 سم،  يرتدي ملابسه، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية والعصبية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

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