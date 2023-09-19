نادال: أرغب في رئاسة ريال مدريد

فجر رافائيل نادال، أسطورة التنس الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أبدى رغبة قوية في رئاسة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وشدد نادال على أن ريال مدريد يمتلك أفضل رئيس نادي في العالم، حيث أعتبر الأسطورة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز ناجحًا حتى الاَن في رئاسة الملكي.

تصريحات نادال

تحدث نادال على رئاسة ريال مدريد، فقال: "هذا الأمر لم يكن بمثابة الحلم، لكن لو سألتني بماذا أرغب برئاسة ريال مدريد، بالطبع سأقول لك نعم".

وأضاف: "لكن قبل كل شيء نحن لدينا أفضل رئيس في العالم الآن".

وأكمل: "ما نشعر به في هذه اللحظات من اليوم قد لا يكون ما أشعر به غدًا، ولا تعرف ما يمكن أن يحدث في الحياة".

وأردف: "لابد أن تعرف ما إذا كنت قادرًا على تلك المهمة أم لا، وأنا واقعي تمامًا، ولكن الوقت سيخبرنا عن كل شيء".

بينما علق على امكانية انتقال مبابي لريال مدريد، فقال: "أظن أن الفرنسي سيتم الترحيب به في ريال مدريد، أريده أن يأتي، وليس لدي أي مشكلة كمشجع للملكي على الإطلاق".

وتابع نادال تصريحاته: "بالتأكيد سأكون سعيدًا للغاية بتواجد مبابي".

وتسائل في نهاية تصريحاته: "من لا يحب مبابي؟ لم يكنملتزم من قبل بالحضور لريال مدريد، لكن الملكي هو أكبر من أي لاعب آخر، وبالتأكيد مبابي يدرك ذلك جيدًا، لا يوجد مشجع لـ ريال مدريد يمكنه أن يرفض قدوم مبابي".