وكيل صحة قنا يجرى جولة تفقدية لمستشفي ابوتشت المركزي

أجرى الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية، جولة تفقدية لمستشفي أبوتشت المركزي شمال محافظة قنا.

حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي من الإستقبال وتواجد النوبطشيين والفريق المساعد من التمريض والأشعة والتحاليل كذلك فريق الصيادلة.

وإستمرت جولة الفريق في تفقد قسم الباطنة ، النساء والتوليد ، الأطفال ، الحضانات ، الجراحة ، العمليات ،العلاج الطبيعي، الأسنان ، العيادات الخارجية ، الكلي ، المطبخ ، المغسلة ، المعمل ، قسم الصيانة.

عقب المرور إجتمع الدكتور محمد بدران وفريق المتابعة ومسؤولي المستشفي لمناقشة تقرير المرور علي المستشفي من فريق المتابعة.

وأكد بدران علي ضرورة الإضباط الطبي والفني بالمستشفى، والتأكيد علي شروط السلامة والصحة المهنية.

مشدداً علي ضرورة التأكد الدائم من تشغيل مولدات الكهرباء ، الحرص علي ضرورة توفير كميات مناسبة من الأدوية سواء للإستقبال أو للأقسام المختلفة بالمستشفي ، الدقة في تسجيل حالات الأسنان وتوفير مستلزمات الأسنان، قسم العلاج الطبيعي وتوفير الخدمة الطبية اللازمة به.

والسجلات التمريضية والتأكيد علي التسجيل المستمر لها ، ضرورة الإلتزام بتنسيق الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عناية مركزة علي برنامج الرعايات.

وأكد الدكتور محمد بدران علي المتابعة الدقيقة والمستمرة لجميع مستشفيات المديرية ورفع تقارير المتابعة.

للوقوف علي التحديات والبدء في الإصلاح والمعالجة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة.