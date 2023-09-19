زد يستهل الدوري بفوز تاريخي على الإسماعيلي

حقق الوافد الجديد بالدوري المصري زد فوزه الأول على الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاع زد تحقيق الفوز على الدراويش بهدف نظيف، حيث جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مصطفى سعد ميسي، لاعب الفريق الصاعد حديثًا للدوري، في الدقيقة 25، بعدما استفاد من الخطأ الذي تسبب به أحمد عادل عبدالمنعم، بعدما قام بتمرير الكرة بالخطأ للاعب زد.

بينما شهد الشوط الثاني من المباراة احتساب إبراهيم نور الدين، حكم المواجهة، ضربة جزاء للإسماعيلي، والتي أثارت جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما كانت ردود الأفعال على ضربة الجزاء مثيرة، حيث يرى الكثير أن الواقعة لا ترتقي لاحتسابها.

بينما ذهب البعض إلى أن "الفار" معطل ولا يعمل، بعدما ظل حكم المباراة لمدة كبيرة يتواصل مع حكام الفيديو دون وجود لقطات من التقنية عبر الشاشة التي تنقل المباراة.

وقم عبدالرحمن مجدي بتسديد ركلة الجزاء، ليقوم علي لطفي بالتصدي لها لينجح في استمرار تقدم زد في المباراة بهدف مقابل لاشيء.

وكانت السيطرة كبيرة للاعبي زد على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع لاعبوه عددًا من الفرص المحققة للتهديف.

بينما اعتمد الإسماعيلي على الهجمات المرتدة، والتي لم تأت بثمارها لينتهي الشوط بتقدم النادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وأصبح فوز زد على الإسماعيلي تاريخي، حيث يعد أول فوز للفريق في تاريخه ببطولة الدوري العام المصري.

ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

وبدأ زد المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جلال، محمد أشرف.

الوسط: بيتر، مصطفي ميسي، محمد قطة.

خط الهجوم: عبدالله مجدي، مصطفى زيكو، شادي حسين.