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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع الروسي يبدأ زيارة رسمية إلى إيران

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرجي شويجو إلى إيران، لإجراء محادثات مع القادة العسكريين.

 

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 وقالت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية : "سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية الإيرانية.

 وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين.

 وفي وقت سابق، قام نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، ببحث التعاون العسكري والعسكري التقني مع نظيره الإيراني.

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