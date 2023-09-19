غلق 24 عيادة ومركز تجميل ومعمل يعملا بدون ترخيص فى دشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة برئاسة المستشار عبد اللاه الخبير رئيس المدينة، وقاسم عبد الراضى والحسينى نائبا رئيس المدينة، ومسؤولى قسم البيئة والإشغالات وجهاز حماية المستهلك ومديرية الشئون الصحية للعلاج الحر، بنطاق مدينة دشنا لضبط أصحاب العيادات الطبية ومركز التجميل ومعامل التحليل الغير مرخصة.

حيث تمكنت الحملة من غلق وتشميع عدد 24 عيادة ومركز تجميل ومعامل تحليل، فضلاً عن المتابعة الميدانية المستمرة للمواقع التى تم تشميعها لضمان عدم تكرار المخالفة.

حيث أكد الخبير على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحرير عدد24محضر غلق وتشميع.