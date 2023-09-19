وزير الدفاع الأمريكي: دبابات "أبرامز" ستصل قريبًا إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الدبابات الأمريكية من طراز (إم 1 أبرامز)، التي تعهدت واشنطن سابقًا بتقديمها، ستصل قريبًا إلى أوكرانيا.

جاء هذا التصريح خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، وذلك حسبما أفادت قناة (سي إن إن) الأمريكية.

وحث أوستن أعضاء المجموعة على مواصلة تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا، مضيفًا أن المكاسب الأوكرانية في ساحة المعركة تتوقف على الإمكانات المهمة التي يوفرها أعضاء مجموعة الاتصال هذه.

وأوضح أنه تم تقديم أكثر من 76 مليار دولار من المساعدات الأمنية المباشرة حتى الآن إلى أوكرانيا، إلا أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف: "الدفاع الجوي ينقذ الأرواح، لذا أحث هذه المجموعة على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة بشأن تقديم الدفاع الجوي الأرضي لأوكرانيا".

ويجتمع مسئولو دفاع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية العسكرية الأمريكية في ألمانيا اليوم؛ لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.