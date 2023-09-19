رئيس جامعة الزقازيق يتفقد استعدادات بدء الدراسة بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان

أجرى الدكتور الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات بدء الدراسة بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣_٢٠٢٤ .

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور هشام فوزي عميد القطاع الهندسي بالجامعة الأهلية، والدكتور جمال الفقي مدير البرامج بالقطاع الهندسي والدكتور حسين الدواش منسق برنامج طب الأسنان، والدكتورة مي حسن منسق برنامج الطب والجراحة العامة، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة، والدكتورة أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ولفيف من قيادات الجامعة.

وتأكد رئيس الجامعة من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل التخصصية بمباني الجامعة، موجها بضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة وإعلان الجداول الدراسية مع مراعاة تذليل كافة العقبات التى قد تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية.