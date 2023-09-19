احالة 89 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 89 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية..

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن نبروه ودكرنس والمنصورة وشربين وميت غمر علي مدار يومين ففي اليوم الاول تم ضبط 46 مخالفة تموينية وفي اليوم الثاني تم ضبط 43 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي تم ضبطها وكانت المحاضر عبارة عن محاضر تجميع دقيق ومحاضر عدم نظافة ادوات العجين ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية و محاضر تصرف في دقيق و محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة ادوات العجين ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم إعلان عن اسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر سلع مجهول المصدر ومحاضر عدم إعلان عن اسعار المقررات التموينية ومحاضر تجميع سلع تموينية ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ علي 60 كجم لحم بلدى و25 كجم كبدة و1كرتونه مياه ردياتير و1كرتونه طنابير و1كرتونة قطع غير سيارات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.