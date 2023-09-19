أرمينيا: العملية العسكرية لأذربيجان عدوان على قره باغ

دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها عدوانية.

وجاء في بيان الخارجية الأرمنية: "ندين بشدة عدوان أذربيجان على قره باغ والجريمة الجماعية".

وشددت على أن "هذا استمرار لاستخدام القوة ضد قره باغ منذ ثلاث سنوات عام 2020".

وجاء في البيان أن المناطق المدنية ومدينة ستيباناكيرت ومدنا وقرى أخرى تتعرض للقصف.

وناشدت الخارجية عبر بيانها "الشركاء الدوليين أعضاء مجلس الأمن التابع الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وقوات حفظ السلام الروسية المتمركزة في قره" التدخل لوقف هذه العملية.

وأضاف البيان: "على أذربيجان وروسيا اتخاذ خطوات واضحة لا لبس فيها لوقف العدوان الأذربيجاني".

بدوره عقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اجتماعا لمجلس الأمن الأرميني على خلفية الوضع في قره باغ.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيا، بعد إطلاق باكو عملية عسكرية في قره باغ.

وجاء في بيان الدفاع: "عند الساعة 14.00 ظهرا بالتوقيت المحلي، أصبح الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئا نسبيا".

وأفاد سكان ستيبانا كيرت في قره باغ في وقت سابق من اليوم، بسماع أصوات انفجارات بعيدة دوت في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت اليوم الثلاثاء إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف "لفرض النظام".

وأضافت أنها أبلغت بذلك قوات حفظ السلام الروسية ومركز مراقبة وقف إطلاق النار.