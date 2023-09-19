تحرص الأمهات على تقديم وجبات شهية وطيبة المذاق لافراد أسرتها لاسعادهم ولتقليل ذهابهم الي المطاعم وتناول الاطعمة الجاهزة.

وتعد وجبة فيتوتشيني الفريدو من الوجبات المفضلة التي يسهل تحضيرها في المنزل بأكثر من طريقة.

من المطبخ الإيطالي نقدم لك أشهى وصفات المكرونة الطيبة والمفضلة لدى الجميع، فيتوتشيني الفريدو بخطوات سهلة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير فيتوتشيني الفريدو بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- مكرونة : عبوة (فيتوتشيني / مسلوقة)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- جبنة بارميزان : نصف كوب (مبشورة)

- كريمة الطبخ : كوب ونصف (سائلة)

- الفطر : 250 غراماً (بني)

- البازيلاء : نصف كوب (مسلوقة)

- الجبن الكريمي : ملعقتان كبيرتان

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسحب)

- خل البلسمك : ملعقتان كبيرتان

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- ريحان : ملعقتان كبيرتان (أو 2 ملعقة صغيره ريحان مجفف)

طريقة التحضير

1. نفرك الدجاج بالملح والفلفل ثم نضع عليه الخل، زيت الزيتون والريحان ونتركه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة ثم نشويه في اليوم التالي لنضعه على طبق التقديم فوق الفيتوتشيني.

2. في وعاء على النار نضع الزبدة والثوم ونقلب قليلا ثم نضيف المشروم ونقلب لمدة دقيقتين.

3. نضيف الكريمة والجبنة الكريمية ونقلب حتى يغلي ثم نتركه على نار هادئة 8 دقائق.

4. نضيف جبنة البارميزان والبازيلاء ونقلب قليلا حتى تذوب الجبنة.

5. نسكب الصلصة فوق المعكرونة المسلوقة ونتركها دقيقتين قبل التقديم.