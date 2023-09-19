بيبو يكشف حقيقة توقيع غرامة على كهربا

شهدت الساعات القليلة الماضية تردد أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتوقيع خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، غرامة مالية كبيرة على لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا.

وكشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع غرامة مالية ضد محمود عبدالمنعم (كهربا) مهاجم الفريق.

وتحدث بيبو في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي بالمارد الأحمر، حيث أكد أن كل ما يتردد عن توقيع عقوبات مالية ضد كهربا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة.

وأكمل بيبو:" هذه الأنباء استمرار لسلسلة شائعات «كاذبة» تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد".

واختتم: "هز استقرار الفريق لم ولن يحدث بإذن الله، لأن هناك لوائح ونظمًا، الجميع يلتزم بها".

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من الدوري العام المصري، في المباراة التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم.