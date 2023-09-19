طارق الشناوي عن مصطفي قمر: معرفوش ومدعي ومحصلش مشاكل بيننا من ٢٠ عام

أكد الناقد طارق الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية ": أنت من حقك تدافع عن فيلمك وتقول أنه أعظم فيلم، ولكن لا تتعرض لللآخر بتوجيه شتائم يعاقب عليها القانون، ولا تدعي قصصا ليس لها أي أساس من الصحة، ويقول من 20 سنة في بينا مشكلة، مشكلة إيه؟ أنا عمري ما قابلته ولا أعرفه على المستوى الشخصي خالص، واختراع قصص وحكايات علشان يقول في حاجة.

واضاف: أنا قولت إني مش هنزل للمستوى ده على الإطلاق ولا يمكن أن حد يجرني لمعركة فيها تجاوز حتى لو الطرف التاني تجاوز، والغنوة والمسرحية والفيلم لا يكمن لأي ناقد في الدنيا أن يسقط عمل فني يريده الناس، لم ولن تحدث أبدًا، والجمهور لا يثق في النقاد.

وتابع: مفيش حد مهما بلغ أنه يقتل موهبة رد بفنك، وأنا بشوف أن رد الفعل لما يكون مبالغ وليس له علاقة بالفعل بيكون في مشكلة في اللي بيعمل رد الفعل، ولو أنت واثق وشايف أنك لسة موجود في الساحة مش هتنساق للكلمات دي وهترد بفنك، والرأي اللي أنا كتبته لم يؤثر في الجمهور.

وأشار: أنا لا أقول أن اللي أنا ذكرته هو الصحيح، وده رأي والرأي يواجه بـ رأي مش شتائم، كنت ممكن ترد بعمل فني.

وكان قال الناقد الفني طارق الشناوي أنه يعتزم مقاضاة الفنان مصطفى قمر بعد هجومه عليه من خلال صفحته الرسمية والإساءة له على حسب تعبيره عقب انتقاده لفيلم أولاد حريم كريم



وأضاف طارق الشناوي أن مصطفى قمر قام بسبه علني وهو ما يحاسب عليه القانون لذلك قرر مقاضاته بتحرير محضر ضده.

حرصت الفنانة بشرى على الرد بشان انتقادات الناقد الفني طارق الشناوي للفنان مصطفى قمر وفريق عمل أسرة فيلم "أولاد حريم كريم".



وقالت خلال لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه فاطمة مصطفى على الراديو 9090: "الناقد شغلته ينقد ولكن فيما يتعلق بالإضاءة والتصوير والمونتاج والنص وأداء الممثلين وانطباعه عن الوجوه الشابة، ولكن هذا لم يحدث حيث ذهب طارق الشناوي في إبداء رأيه بشكل غير مهني بعيدا عن العمل، والنقد وُجه لمصطفى قمر كمطرب وليس كتمثيل".

وأضافت: "طارق الشناوي ومصطفى قمر جانبهما الصواب في طرح وجهة النظر، والعاطفة تغلبت على مصطفى لإن مينفعش يتهاجم نجم كبير عنده 35 سنة من التاريخ الفني والغنائي واختزال مشواره العريض وتغافل جماهيريته الكبيرة، وتجاهل فريق العمل، وأنا بالنسبة لي طارق الشناوي لم ينقد العمل حتى الاَن".

وتابعت: "مصطفى قمر رد على طارق الشناوي لإنه وجد في الكلام شخصنة ومحدش له الحق إنه يهاجم أو يشتم إنسان لأ طبعا هو في الآخر مواطن وفيه قانون، أنا بالنسبة لي لو حد شتمني هعمله محضر في القسم ومش هرد عليه على السوشيال ميديا، مصطفى قمر اضطر يرد بشكل شخصي خاصة إن تم الهجوم عليه كمطرب".

وأكدت: "أنا معنديش نية للتدخل بين طارق الشناوي ومصطفى قمر لإنهاء الخلاف بينهما، أنا بيني وبين طارق الشناوي ود كبير واحترام متبادل وإحنا أعضاء في لجان سينمائية داخل وخارج مصر، ولكن أنا ضد مهاجمة نجم كبير زي مصطفى قمر".