ندوات توعية للمزارعين بقرى مركز أسيوط لمواجهة الحرق المكشوف

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم العديد من ندوات التوعية للمزارعين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بقرى موشا والمطيعة واسكندرية التحرير بمركز أسيوط تزامناً مع اقتراب موسم حصاد محصول الذرة لافتًا إلى إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الزراعة وجهاز شئون البيئة وإدارة المخلفات الصلبة وشئون البيئة بالمحافظة لتكثيف ندوات التوعية للمزارعين بقرى ومراكز المحافظة بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالإضافة إلى المتابعة المستمرة بالقرى والمراكز لرصد وتحرير محاضر حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة اليوم – إلى أن الندوات التي تم عقدها بقرى موشا وشطب والمطيعة واسكندرية التحرير بمركز أسيوط تمت بالاشتراك مع إدارتي البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والإدارات الزراعية والجمعيات الأهلية ومسئولي المخلفات الصلبة لتوعية المزارعين بأخطار وأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية من الناحية البيئية والصحية والدينية وطرق تعظيم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" والتوعية بالعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠م الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من خمسون ألف إلى مليون جنيه مصري وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتزامنًا مع موسم حصاد محصول الذرة على أن تستمر تلك الحملات والندوات جميع قرى ومراكز المحافظة مؤكدًا على توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.

حيث تم تنظيم ندوات التوعية تحت اشراف حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وبمشاركة أحمد ثابت وشنودة موسى نائبا رئيس مركز أسيوط ورفعت هيكل رئيس قرية موشا ومحمد اسماعيل رئيس قرية المطيعة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعنتر محمود أحمد مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وعبير سيد علي مديرة ادارة المخلفات الصلبة بجهاز شئون البيئة وأحلام أحمد محمد مسئول التوعية بالإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة ووفاء جميل محمد مدير ادارة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة أسيوط والشيخ حسن محمد حسن بمنطقة الوعظ والإرشاد بأسيوط والدكتور عبدالرحمن محمد عبدالسلام مدير الوحدة الصحية بموشا ومسئولي المتابعة الميدانية والبيئة ورؤساء الجمعيات الزراعية ومسئولي الأحواض وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات الزراعية وبعض المزارعين من القرى التابعة لها.

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات ولقاءات لتفعيل خطة مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتم خلالها تكليف قيادات المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة والبيئة والوحدات المحلية وذلك لمتابعة لجان الرصد الميداني والمتابعة للأراضي الزراعية كل في نطاقه لضبط أي حالات حرق للمخلفات الزارعية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفرض غرامات مالية على المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة موجهاً بأن تكون تلك الحملات بشكل دوري وخلال الفترتين الصباحية والمسائية مع تقديم تقرير بأعداد المخالفات التى تم تحريرها وأماكنها موثقة بالصور للحفاظ على البيئة من التلوث فضلاً عن تكثيف حملات وندوات الارشاد والتوعية المزارعين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

محافظة أسيوط تعقد ندوات توعية للمزارعين بقرى مركز أسيوط لمواجهة الحرق المكشوف

محافظة أسيوط تعقد ندوات توعية للمزارعين بقرى مركز أسيوط لمواجهة الحرق المكشوف

محافظة أسيوط تعقد ندوات توعية للمزارعين بقرى مركز أسيوط لمواجهة الحرق المكشوف

محافظة أسيوط تعقد ندوات توعية للمزارعين بقرى مركز أسيوط لمواجهة الحرق المكشوف

محافظة أسيوط تعقد ندوات توعية للمزارعين بقرى مركز أسيوط لمواجهة الحرق المكشوف

محافظة أسيوط تعقد ندوات توعية للمزارعين بقرى مركز أسيوط لمواجهة الحرق المكشوف