كوت ديفوارزز حذاء الرجل الفقير أصبح رمزًا للثقافة الإيفوارية

في أبيدجان، ينتهي موسم الأمطار ولكننا لا نتخلص أبدًا من "ليكي": التي تسمى "قنديل البحر" في فرنسا، هذه الأحذية البلاستيكية المفتوحة، المقاومة للماء وغير المكلفة، أصبحت رمزًا لهوية الثقافة الإيفوارية.

وتقول روكيا دانيوغو، وهي تاجرة تبلغ من العمر 33 عاماً، وهي تجلس على زاوية شارع في السوق الضخم في منطقة تريشفيل، حيث تكتظ مئات الأكشاك بالبضائع والأشياء المختلفة: "ارتدى الجميع lêkê".

وتضيف: "يرتدي جميع الأطفال ليكي، حتى الأطفال الرضع"إنهم يذهبون للعب الكرة بها، ويذهبون بها إلى المدرسة"، تشرح هذه الأم لأربعة أطفال الذين "جميعهم" يرتدون هذه الأحذية منذ أن أصبحوا قادرين على المشي. وتصر على أن "إنهم يحبون ذلك".

يؤكد باتريك نجيسان وهو يتجول بين المدرجات: "كنا نرتدي ذلك عندما كنا صغاراً"، حتى لو كان يجدها "غير مريحة" اليوم.

على بعد أمتار قليلة من روكيا دانيوغو، يبيعها عثمان كابا ويرتدي زوجا أبيض "كل يوم".

ويقول: "أشعر بالارتياح فيه، ومبيعاته جيدة"، خاصة للشباب "الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما" مثله، "وخلال موسم الأمطار".

وفي الفترة من مايو إلى سبتمبر، تجلب العواصف العنيفة أحيانًا أمطارًا غزيرة، مما يجعل بعض الشوارع غير صالحة للعبور.

- الهوية الإيفوارية -

"ليكي" - أحذية مصممة فرنسية ولدت بعد الحرب العالمية الثانية، جزء منها مصنوع في ساحل العاج والآخر مستورد - تباع في أسواق ساحل العاج "لمدة 30 أو 40 عاما"، قبل وصول الصنادل إلى البلاد، بحسب التاجر منير بن.

لكن النجاح العالمي للنعال لم ينجح في تدمير "ليكي" التي أصبحت رمزا لهوية البلاد.

يؤكد سامبا باس، وهو صاحب متجر سنغالي: "في السنغال ومالي، هناك شبشب، لكن في كوت ديفوار يحظى بشعبية كبيرة".

يتتبع ناقد الأزياء الإيفواري إيمانويل كيتا أيضًا أصول "lêkê" التي تعود إلى الثمانينيات، عند أقدام أولئك الذين "يملكون القليل من الموارد المالية".

وتقول: "الأشخاص الذين صنعوا موسيقى زوغلو (وهو نوع موسيقي حضري ندد مغنوه الأوائل بعدم استقرار الحياة الطلابية) كانوا يقفون على lêkê، وتظل زوغلو الهوية الموسيقية الأكثر شهرة في البلاد".

"بالنسبة لي، إنه إكسسوار أزياء أساسي لـ grouilleur، للرجل الذي يقاتل، والذي يعمل كثيرًا"، لكنه فقير، يوضح المصمم.

مثل المتدربين في "الغباكا"، الحافلات الصغيرة التي تخدم أبيدجان والمنطقة المحيطة بها.

يقضي هؤلاء الشباب، الذين تدربوا على يد السائقين، رحلاتهم متشبثين بالأبواب الخلفية للمركبات، التي ينزلون منها بانتظام لملاحقة العملاء في كل محطة، "ليكي" على أقدامهم.