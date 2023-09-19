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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"الفار" ونور الدين يُثيران الجدل خلال مباراة زد والإسماعيلي

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين

شهدت مباراة زد أمام الإسماعيلي احتساب حكم المباراة إبراهيم نور الدين ضربة جزاء للدراويش، والتي أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكانت ردود الأفعال على ضربة الجزاء ساخرة، حيث لم ترتقي الواقعة لاحتسابها، بينما ذهب البعض إلى أن تقنية الفيديو "الفار" معطلة، بعدما ظل حكم المباراة لمدة كبيرة يتواصل مع حكام الفيديو دون وجود لقطات من التقنية عبر الشاشة التي تنقل المباراة.

وكان زد قد تقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول عن طريق اللاعب مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 25، بعدما استفاد من الخطأ الذي تسبب به أحمد عادل عبد المنعم، بعدما قام بتمرير الكرة بالخطأ للاعب زد.

بينما نجح زد في السيطرة على مجريات الشوط الأول، فقد أضاع لاعبيه عدد من الفرص المؤكدة للتهديف، فيما لجأ الإسماعيلي للاعتماد على الهجمات المرتدة، والتي لم تأتي بثمارها لينتهي الشوط  بتقدم النادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وكان زد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جلال، محمد أشرف.

الوسط: بيتر، مصطفي ميسي، محمد قطة.

خط الهجوم: عبدالله مجدي، مصطفي زيكو، شادي حسين.

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