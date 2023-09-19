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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة ريال مدريد في أولى مباريات مجموعات أبطال أوروبا

كارلو أنشيلوتي مدرب
كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لملاقاة نظيره يونيون برلين، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وجاءت قائمة ريال مدريد في اللقاء كما يلي : 
حراسة المرمى: لونين - كيبا - كانازاريس
خط الدفاع: ألابا - ناتشو - فاسيكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي - توبياس
الوسط: بيلينجهام - توني كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس
الهجوم: رودريجو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالو 

ويشارك ريال مدريد في مرحلة دور المجموعات رفقة أندية "نابولي ، سبورتينج براجا ويونيون برلين.

مباريات أبطال أوروبا اليوم ..

وتبدأ اليوم الثلاثاء منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا ، بمباراة ميلان الإيطالي  وتظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الثلاثاء ، في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.45 مساء بتوقيت الإمارات ، و7.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بينما تنطلق ، مباراة مانشستر سيتي وتظيره النجم الأحمر مساء اليوم الثلاثاء  الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات ، و10مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

وتبدأ مباراة باريس سان جيرمان و بورسيا دورتموند مساء اليوم ، في تمام الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات ، و10مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
بينما تنطلق مباراة برشلونة و رويال أنتويرب مساء اليوم في تمام الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات ، و10مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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