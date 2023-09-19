تجارية جنوب سيناء: تخفيضات معارض" أهلا مدارس" تصل إلى 40%



افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء معرض" أهلا مدارس " بمدينة طور سيناء بشارع مركز شباب الطور أمام مسجد المنشية، و بحضور بعض القيادات التنفيذيه والشعبية بالمحافظة وجمع كبير من التجار العارضين والمواطنين.



وأكد المحافظ أن هناك اهتماما خاصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة تلك المعارض وبصوره منتظمة قبل بدء العام الدراسي.



وذلك من منطق الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب وبأسعار مخفضة.



واكد رئيس الغرفة التجارية انه في ظل استراتيجية الغرفة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للتيسير على اولياء الامور تستمر الغرفه في إقامة معارض" اهلا مدارس" سنوياً .

كما أن معارض هذا العام تصل لتخفيضات السلع إلي 40%ويستمر المعرض بعد البدأ من الايام الأولى من المدارس لتوفير هذه المنتجات لجميع طلبة المدارس.



مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من تجار المحافظة يشاركون في المعرض من مدينة طور سيناء و أيضاً عارضين من مدينة شرم الشيخ ويتم عرض الأدوات المكتبية و الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية والشنط والمنتجات الجلدية.



ومن جانبه أيضا صرح الدكتور حاتم السيد نائب أول رئيس الغرفه أن الغرض من إقامة المعرض هو توفير كافة احتياجات الاسر والطلاب المقبلين على الدراسة في مكان واحد وبأسعار في متناول الجميع.