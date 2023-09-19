أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة توزيع منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

واشتملت خطة توزيع منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائي المقرر خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 :-

المحور الأول: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا:

- الدرس الأول المستكشف النشط

– الدرس الثاني التكنولوجيا وتطورها التاريخي (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).

- الدرس الثالث: مكونات جهاز الكمبيوتر.

- الدرس الرابع: البرمجيات وأنظمة التشغيل.

-الدرس الخامس: دعم الأشخاص ذوي الهمم.

- الدرس السادس: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشكلات الشائعة والحلول.

- الدرس السابع: جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية.

– الدرس الثامن: إعداد التقارير لنتائج الأبحاث (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).

المحور الثاني: احتياجات السلامة الرقمية:

- الدرس الأول المستكشف النشط (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).

– الدرس الثاني: المخاطر المرتبطة بشبكة الإنترنت ووسائل الحماية منها.

- الدرس الثالث: استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة صحية وأخلاقية.

- الدرس الرابع: كيفية البحث على شبكة الإنترنت.

– الدرس الخامس كيفية التأكد من صدق المعلومات على شبكة الإنترنت (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).

- الدرس السادس: من بإمكانه مساعدتك في حل مشكلاتك أثناء استخدام شبكة الأنترنت.

- الدرس السابع: خطة شخصية للأمان الرقمي.

- الدرس الثامن.

منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الخامس الابتدائي

المحور الأول: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا:

- الدرس الأول المستكشف النشط «إثرائي للقراءة والاطلاع فقط».

– الدرس الثاني :الأدوات الملحقة بالكمبيوتر.

- الدرس الثالث: الشبكات Networks.

- الدرس الرابع: أدوات التواصل الرقمي.

- الدرس الخامس: مشكلات الاتصال بشبكة الإنترنت وكيفية حلها.

- الدرس السادس: إدارة الملفات الرقمية .

– الدرس السابع: استراتيجيات البحث عن المعلومات «إثرائي للقراءة والاطلاع فقط».

- الدرس الثامن: مشاركة المعلومات.

المحور الثاني: احتياجات الأمن والسلامة الرقمية:

- الدرس الأول: المستكشف النشط «إثرائي للقراءة والاطلاع فقط».

- – الدرس الثاني: حماية أنفسنا ومعلوماتنا.

- الدرس الثالث: سرية كلمة المرور.

-الدرس الرابع: كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية المزيفة.

- الدرس الخامس: حقوق الملكية الفكرية.

- الدرس السادس: استخدام المصادر الرقمية.

- الدرس السابع: عمليات البحث المتقدمة.

- الدرس الثامن: توثيق المعلومات بطريقة صحيحة.