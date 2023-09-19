ناجلسمان يقترب من تدريب ألمانيا

يقترب جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، من تدريب المنتخب الألماني الأول حتى منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وقالت صحيفة "بيلد" أن ناجلسمان واتحاد الكرة الألماني توصلا لاتفاق، ولكن يتبقى مناقشة بعض التفاصيل الصغيرة.

وحتى الآن لم يعلق ناجلسمان أو الاتحاد الألماني على التقرير.

وتواجه ألمانيا ضغوطًا للتعاقد مع مدير فني جديد عقب إقالة هانسي فليك يوم 10 سبتمبر بعد أن قدم المنتخب أداءً سيئا حيث فشل في تحقيق أي انتصار في 5 مباريات متتالية، من بينهم تلقيه أربع هزائم.

وتحت قيادة فليك أيضا، ودع المنتخب الألماني منافسات كأس العالم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي في البطولة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتولى رودي فولر، مدير الاتحاد، قيادة الفريق في المباراة الودية التي أقيمت الأسبوع الماضي، أمام المنتخب الفرنسي، والتي فاز بها المنتخب الألماني 2 - 1، ولكنه أكد أن هذا الأمر كان لمباراة واحدة وأنه غير متاح لتدريب المنتخب لفترة أطول.

كان بايرن ميونخ أقال ناجلسمان في مارس الماضي، ولكن مازال عقده ممتدا مع الفريق حتى 2026.

وذكرت بيلد الأسبوع الماضي أن بايرن سيتنازل عن رسوم الصفقة إذا توصل ناجلسمان والاتحاد الألماني لاتفاق.

ويتعين على الاتحاد الألماني دفع راتب ناجلسمان بالكامل، ولن يقوم بايرن أيضا بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمدربه.

وقال أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن أن النادي لن يقف في طريق المفاوضات.

وتأمل ألمانيا في التعاقد مع مدير فني جديد قبل مواجهة المنتخب الأميركي وديا يوم 14 أكتوبر المقبل في هارتفورد وبعدها بثلاثة أيام أمام المنتخب المكسيكي في فيلادلفيا.