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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مجلس القضاء الأعلى العراقي يؤكد أهمية احترام الاتفاقيات مع الكويت

فائق زيدان
فائق زيدان

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة كافة بين بغداد والكويت.

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العراق يؤكد أهمية احترام الاتفاقيات المبرمة بين بغداد والكويت

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الأمم المتحدة تُدين الهجوم على مطار عربت في العراق

 أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس القضاء العراقي فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، بأن تأكيد زيدان جاء خلال المباحثات التي أجراها زيدان مع سفير دولة الكويت لدى بغداد طارق الفرج لبحث سبل تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين الشقيقين خصوصًا في المجال القضائي.

 شدد زيدان خلال اللقاء، على عمق العلاقة التاريخية مع الدولة الشقيقة وتقدير بلاده للمواقف المشرفة التي قامت بها دولة الكويت كافة في مساعدة بغداد في التخلص من "النظام الدكتاتوري".

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