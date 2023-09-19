مجلس القضاء الأعلى العراقي يؤكد أهمية احترام الاتفاقيات مع الكويت

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة كافة بين بغداد والكويت.

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس القضاء العراقي فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، بأن تأكيد زيدان جاء خلال المباحثات التي أجراها زيدان مع سفير دولة الكويت لدى بغداد طارق الفرج لبحث سبل تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين الشقيقين خصوصًا في المجال القضائي.

شدد زيدان خلال اللقاء، على عمق العلاقة التاريخية مع الدولة الشقيقة وتقدير بلاده للمواقف المشرفة التي قامت بها دولة الكويت كافة في مساعدة بغداد في التخلص من "النظام الدكتاتوري".