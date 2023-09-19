الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تفعل استجابة طارئة للفيضانات في 9 مناطق

الصين
الصين

أعلن المقر الوطني الصيني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، اليوم الثلاثاء، تفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات في 9 مناطق على مستوى المقاطعات.

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وأوضح المقر وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن هذه المناطق تقع في جيانجسو وآنهوي وشاندونج وخنان وهوبي وقويتشو وشانشي وتشونجتشينج وسيتشوان، مشيرًا إلى إرسال السلطات فرق عمل إلى تشونجتشينج وسيتشوان.

وأشارت التوقعات إلى أن أمطارًا غزيرة ستجتاح هذه المناطق المذكورة بدءًا من الاثنين الماضي، فيما قد تشهد بعض الأماكن عواصف رعدية ورياحا شديدة.

 

وتم حث الحكومات المحلية على مراقبة منسوب المياه عن كثب وتعزيز الاستجابة للكوارث الطبيعية والفيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم وضمان سلامة خزانات المياه ومعالجة التشبع بالمياه في المناطق الحضرية بأسلوب مناسب.

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