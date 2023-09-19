زد يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول

تقدم زد بهدف نظيف على الإسماعيلي في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/ 2024.

جاء هدف زد عن طريق اللاعب مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 25، بعدما استفاد من الخطأ الذي تسبب به أحمد عادل عبد المنعم، بعدما قام بتمرير الكرة بالخطأ للاعب زد.

وسيطر زد على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع لاعبيه العديد من الفرص المؤكدة للتهديف، فيما لجأ الإسماعيلي للاعتماد على الهجمات المرتدة، والتي لم تأتي بثمارها لينتهي الشوط بتقدم النادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وبدأ زد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جلال، محمد أشرف.

الوسط: بيتر، مصطفي ميسي، محمد قطة.

خط الهجوم: عبدالله مجدي، مصطفي زيكو، شادي حسين.

الصفقات الجديدة وزد

تعاقد زد مع 18 صفقة جديدة في انتقالات الصيف ما بين لاعبين محليين وأجانب، ويصبح النادي الأهلي أكبر الداعمين لصفوف زد بسبعة لاعبين هم علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر.

بينما جاء من إنبي لاعبين هما: محمد إسماعيل وجرجس مجدي وأيضا مصطفى زيكو وإسلام عبد الله من حرس الحدود وكذلك ثنائي بيراميدز عبد الله مجدي وأحمد عاطف "قطة"، بجانب الأنجولي ديلسون كاموني والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، ومعط ماجاسا والكونغولي أرناوفي مومبولي، وتعاقد زد مع لاعبي الأهلي على سبيل البيع النهائي باستثناء محمد أشرفالذي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

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