اختتام الورشة التدريبية الثانية لبرنامج صحافة للحوار

اختتمت الورشة التدريبية الثانية لبرنامج الصحافة للحوار ، والتي استضافت 32 صحفيًا من مناطق مختلفة في العالم العربي في مدينة كوالالمبور بماليزيا.

‎حيث بدأت الورشة التدريبية بمشاركة متنوعة تمثلت في خلفيات دينية وثقافية متعددة، حيث تمحورت حول فهم الصراعات وتحويلها إلى أدوات فعّالة لحل النزاعات.

قام المشاركون بتعزيز معرفتهم بمفهوم الصراع وتحولاته، واكتساب مهارات حل النزاعات. تم تقسيمهم إلى مجموعات عمل حيث قاموا بدراسة حالات نزاع مجتمعي بين طرفين مختلفين، وتم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لهذه القضايا بالإضافة إلى اكتسب المشاركون خلال التدريب المهارات الضرورية لاستخدام وسائل بديلة لحل النزاعات واكتشفوا الدور الحاسم الذي تلعبه الوساطة في تحقيق السلام ، كما تم تدريب الصحفيين على كتابة "اتفاقات أولية" تهدف إلى حماية حقوق الأطراف وضمان السلام بينهم.

وأكد وسيم حداد مدير برامج المنطقة العربية على الدورالمحوري الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في المساهمة في تعزير العيش المشترك وبناء السلام المستدام واحترام الآخرالمختلف دينياً ثقافياً أو إثنياً موضحاً إنه يمكن للإعلام أن يكون جسرًا للتواصل والتفاهم بين المجتمعات المختلفة، وحتى بين أبناء المجتمع الواحد.. ويمكن للصحفيين توظيف الحواركأداة فعّالة في حل النزاعات وبناء جسورالتواصل وهنا تكمن أهمية برنامج صحافة الحوارالذي يعمل على تنفيذه "كايسيد" في المنطقة العربية.

‎وقد تضمنت الورشة العديد من الزيارات الثقافية إلى معبد "باتو كاف" ومعبد السيخ في كولالمبور حيث تعرف المشاركون على الطقوس الدينية والثقافة السيخية وشاركوا في جلسات نقاش مميزة مع قادة دياناتهم.

و‎في ختام الورشة وبعد 5 أيام من الورش المتنوّعة وحلقات النقاش المُثرية، اجتمع زملاء الصحافة للحوار لتبادل الآراء ونقاش مخرجات المحطة الثانية من نسخة هذا العام. تم التأكيد على أهمية (التنوّع الديني، الثقافي والاجتماعي للمشاركين ، وتجاربهم في التعرّف على الثقافات الدينية المتعددة وزيارة المعالم الدينية المختلفة ، وانفتاحهم على تقبل الآخر والتعايش معه دون أحكام مسبقة ، والعمل معاً لتعزيز الدور الاستراتيجي للإعلام في تعزيز الحوار والعيش المشترك والمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام ، وفرص التواصل المستمر لمد جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة ، وفرص تطبيق المعارف والمهارات التي تعلموها على ممارساتهم العملية).

كما عبّر المشاركون عن التزامهم بمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات، وتعزيز دور وسائل الإعلام في تحقيق هذه الأهداف.

يذكر أن برنامج زمالة الصحافة للحوار يهدف إلى معالجة حالات تغطية بعض وسائل الإعلام غير المهنية للقضايا الدينية والعرقية والنزاعات في المنطقة على مدى السنوات الماضية، والتي أدت إلى تنامي خطاب الكراهية وتأجيج المشاعرالعدوانية بين أفراد هذه المجتمعات ويهدف الى بناء جسور السلام وكسرحواجز الانقسام والتمييز. و بلغ عدد مشاركين الدفعة الثانية 34 صحافيا من 15 دولة عربية من ضمنها (مصرو السعوية و الإمارات و السودان و موريتانيا و المغرب و تونس و ليبيا و الاردن و لبنان و العراق واليمن و الجزائر) والذي ينظمه مركز الحوار العالمي (كايسيد) وهو منظمة حكومية دولية أسست من قبل الدول الأعضاء، وهي جمهورية النمسا والمملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا والفاتيكان بصفة مؤسس مراقب.