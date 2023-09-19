الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد عادل عبد المنعم يُهدي زد التقدم أمام الإسماعيلي

أحمد عادل عبد المنعم
أحمد عادل عبد المنعم

نجح زد في تسجيل هدف التقدم خلال المباراة التي تُجري خلال الوقت الحالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.

txt

الشمراني: نيمار كان "عالة" على الهلال

واستفاد زد من الخطأ الذي تسبب أحمد عادل عبد المنعم، حيث قام بتمرير الكرة للاعب زد مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وكان زد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: على لطفي.

الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جلال، محمد أشرف.

الوسط: بيتر، مصطفي ميسي، محمد قطة.

الهجوم: عبدالله مجدي، مصطفي زيكو، شادي حسين.

زد يظهر بالصفقات الجديدة

نجح فريق زد في التعاقد مع 18 صفقة جديدة في انتقالات الصيف ما بين لاعبين محليين وأجانب.

ويعد النادي الأهلي أكبر الداعمين لصفوف زد بسبعة لاعبين هم علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر.

وثنائي من إنبي وهما محمد إسماعيل وجرجس مجدي وأيضا مصطفى زيكو وإسلام عبد الله من حرس الحدود وكذلك ثنائي بيراميدز عبد الله مجدي وأحمد عاطف "قطة"، بجانب الأنجولي ديلسون كاموني والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، ومعط ماجاسا والكونغولي أرناوفي مومبولي، وتعاقد زد مع لاعبي الأهلي على سبيل البيع النهائي باستثناء محمد أشرفالذي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

مواد متعلقة

أنشيلوتي: مانشستر سيتي المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا

مشاجرة وأجواء مشحونة.. مانشستر يونايتد يعيش أسوأ فتراته قبل موقعة البايرن
الجريدة الورقية