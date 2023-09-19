أحمد عادل عبد المنعم يُهدي زد التقدم أمام الإسماعيلي

نجح زد في تسجيل هدف التقدم خلال المباراة التي تُجري خلال الوقت الحالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.

واستفاد زد من الخطأ الذي تسبب أحمد عادل عبد المنعم، حيث قام بتمرير الكرة للاعب زد مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وكان زد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: على لطفي.

الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جلال، محمد أشرف.

الوسط: بيتر، مصطفي ميسي، محمد قطة.

الهجوم: عبدالله مجدي، مصطفي زيكو، شادي حسين.

زد يظهر بالصفقات الجديدة

نجح فريق زد في التعاقد مع 18 صفقة جديدة في انتقالات الصيف ما بين لاعبين محليين وأجانب.

ويعد النادي الأهلي أكبر الداعمين لصفوف زد بسبعة لاعبين هم علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر.

وثنائي من إنبي وهما محمد إسماعيل وجرجس مجدي وأيضا مصطفى زيكو وإسلام عبد الله من حرس الحدود وكذلك ثنائي بيراميدز عبد الله مجدي وأحمد عاطف "قطة"، بجانب الأنجولي ديلسون كاموني والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، ومعط ماجاسا والكونغولي أرناوفي مومبولي، وتعاقد زد مع لاعبي الأهلي على سبيل البيع النهائي باستثناء محمد أشرفالذي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسمين.