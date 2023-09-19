تبحث الأمهات عن وصفات سريعة ولذيذة تسعد أفراد أسرتها وتأتي المكرونة الإيطالية من أفضل أنواع الطعام المحبب لدى الكبار والصغار لمذاقها الشهي.

فيتوشيني بالدجاج والبروكلي

ويسهل إضافة بعض الدجاج واللحوم بجانب طبق المكرونة لتقدم ربة المنزل وجبة غذائية متكاملة

ويأتي البروكلي في مقدمة القائمة المحبب اضافته لطبق المكرونة لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، أبرزها احتوائه على كميات كبيرة من الألياف، التي تُسهم في الوقاية من الإمساك، وتحسين صحّة القولون، وتعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتقليل خطورة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (Colorectal cancer)، كذلك فهي قد تُفيد في تخفيف الشهيّة لتناول الطعام، وتعزيز خسارة الوزن.

اليوم نقدم لكِ طريقة تحضير فيتوشيني بالدجاج والبروكلي بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- فيليه دجاج : 2 قطعة (مقطع)

- الفيتوتشيني : 250 غراماً

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- النقانق : 4 حبات (مقطع)

- حليب : 5 اكواب

- البروكولي : رأس (مقطع)

- كريمة : كوب (سائلة)

- زيتون أسود : نصف كوب (شرائح)

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- الفلفل الأحمر الحلو : نصف حبة (مُقطّع مكعبات)

- فلفل أخضر حلو : نصف حبة (مُقطّع مكعبات)

- الفلفل الأصفر : نصف حبة (مُقطّع مكعبات)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- هيل : ملعقة صغيرة (ناعم)

- الكركم : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- ريحان : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

نبدأ بتسخين زيت الزيتون بمقدار ملعقتين كبيرتين في مقلاة سميكة.

نضيف قطع فيليه الدجاج وتقليبهم حتى تنضج ثم إضافة الثوم والبصل والملح والبابريكا والهيل والكركم والأوريجانو والريحان والفلفل الأسود وتقليب المكوّنات جيداً.

نقوم بإضافة قطع النقانق وتقليبها ثمّ تركها لعدة دقائق حتى تنضج ثمّ إخرجها من المقلاة وإضافة بقية الزيت والبصل والثوم إلى نفس المقلاة مع التقليب.

يتم إضافة الحليب والكريمة ونترك المكوّنات حتى تصل إلى درجة الغليان وفي مقلاة أخرى نقوم بسلق البروكلي.

نقوم بإضافة الفيتوتشيني ومكعبات الفلفل الحلو الملون وشرائح الزيتون الأسود والبروكلي مع التقليب بهدوء.

نترك المكوّنات لبضع دقائق حتى ينضج الفيتوتشيني وتتشرب معظم كمية الحليب مع مراعاة عدم جفاف الصلصة البيضاء كلياً ثمّ إضافة خليط الدجاج والنقانق والجبن وتقليب المكوّنات مع المكرونة جيداً ثم نقوم بنثر بعض الجبن والبقدونس على السطح وتقديم الفيتوتشيني مباشرة.