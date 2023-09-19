الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لقاء جماهيري لحل مشكلات الشباب بديرمواس

اللقاء الجماهيري
اللقاء الجماهيري

نظمت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، لقاءا جماهيرا لحل مشكلات الشباب ،  في إطار تنفيذ سلسلة من اللقاءات الجماهيرية بالشباب ، بمراكز الشباب الكائنة  في الوحدات  المحلية بديرمواس .

 

و بدأت اللقاءات الجماهيرية ، باللقاء الذي عقده عامر طه آدم رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة ديرمواس ، بمركز شباب مدينة ديرمواس ، وحضر اللقاء عدد كبير  من  الشباب، و الأعضاء  و رواد المركز ، وبحضور الدكتور عامر شلبي مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية لمركز و مدينة ديرمواس ، بضيافة عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، سمير كامل رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة ديرمواس  ، محمد هاشم مدير المركز .

 

وذلك في إطار اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها بالشباب و الحرص علي دعمهم و تذليل الصعاب أمامهم، و تقديم يد العون و المساعدة لهم، و الإستماع إلى مشاكلهم و أرائهم، و مقترحاتهم، و العمل علي حل تللك المشاكل ، و تقريب وجهات النظر.

 

وتم خلال اللقاء الإستماع إلى الشباب و التعرف علي مشاكلهم و محاولة العمل علي حلها، الإستماع إلى مقترحاتهم و آرائهم، التعرف علي الخدمات التي تقدمها الدولة للشباب، و أنهم بؤرة اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها . قام رئيس مجلس مركز و مدينة ديرمواس بالرد علي كافة الأسئلة و الاستفسارات التي تم طرحها عليه. 

الجدير بالذكر ، أنه تم تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه اللقاءات في مراكز الشباب التابعة للمجالس القروية بكل من ، دلجا،. نزلة البدرمان ، بني حرام، تل بنى عمران، كفر خزام، و يتم التنفيذ بمراكز شباب ،  دلجا، نزلة البدرمان، بني حرام، تل بنى عمران،  الحسايبة ، و ذلك خلال شهري سبتمبر ، و أكتوبر. 

 

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة  و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس

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