لقاء جماهيري لحل مشكلات الشباب بديرمواس

نظمت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، لقاءا جماهيرا لحل مشكلات الشباب ، في إطار تنفيذ سلسلة من اللقاءات الجماهيرية بالشباب ، بمراكز الشباب الكائنة في الوحدات المحلية بديرمواس .

و بدأت اللقاءات الجماهيرية ، باللقاء الذي عقده عامر طه آدم رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة ديرمواس ، بمركز شباب مدينة ديرمواس ، وحضر اللقاء عدد كبير من الشباب، و الأعضاء و رواد المركز ، وبحضور الدكتور عامر شلبي مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية لمركز و مدينة ديرمواس ، بضيافة عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، سمير كامل رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة ديرمواس ، محمد هاشم مدير المركز .

وذلك في إطار اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها بالشباب و الحرص علي دعمهم و تذليل الصعاب أمامهم، و تقديم يد العون و المساعدة لهم، و الإستماع إلى مشاكلهم و أرائهم، و مقترحاتهم، و العمل علي حل تللك المشاكل ، و تقريب وجهات النظر.

وتم خلال اللقاء الإستماع إلى الشباب و التعرف علي مشاكلهم و محاولة العمل علي حلها، الإستماع إلى مقترحاتهم و آرائهم، التعرف علي الخدمات التي تقدمها الدولة للشباب، و أنهم بؤرة اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها . قام رئيس مجلس مركز و مدينة ديرمواس بالرد علي كافة الأسئلة و الاستفسارات التي تم طرحها عليه.

الجدير بالذكر ، أنه تم تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه اللقاءات في مراكز الشباب التابعة للمجالس القروية بكل من ، دلجا،. نزلة البدرمان ، بني حرام، تل بنى عمران، كفر خزام، و يتم التنفيذ بمراكز شباب ، دلجا، نزلة البدرمان، بني حرام، تل بنى عمران، الحسايبة ، و ذلك خلال شهري سبتمبر ، و أكتوبر.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس