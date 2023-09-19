أنشيلوتي يعلق على رغبة تولي نادال رئاسة ريال مدريد

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على رغبة رافائيل نادال، أسطورة إسبانية في التنس في رئاسة الملكي خلال الفترة المقبلة.

وشدد أنشيلوتي على أنه لديه رئيس واحد فقط وهو فلورنتينو بيريز، والذي يعد أفضل رئيس نادي ممكن.

وأشار إلى أنه فخور بإن يكون نادال مشجعًا حقيقيًا لريال مدريد، لكن النادي لديه بيريز رئيسًا له.

تصريحات أنشيلوتي

قال أنشيلوتي على رغبة رافائيل نادال في أن يكون رئيسًا لريال مدريد: "لدي رئيس واحد فقط وهو فلورنتينو بيريز، فهو يعد أفضل رئيس ممكن".

وأضاف: "نحن فخورون جدًا بأن نادال هو مشجع حقيقي لريال مدريد".

بينما تطرق للتعليق على تصريحات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، والذي أوضح أن أقصى طموح البارسا تخطي هذا الدور، فقال: "ما تحدث به تشافي من أجل رفع الضغط عن فريقه، الهدف هو تجاوز مرحلة المجموعات والوصول إلى دور الـ16 وربع النهائي".

وعن تأثير الصفقات الجديدة، قال: "الصفقات الجديدة التي انضمت تساهم بشكل كبير، مثل خوسيلو وبيلينجهام وفران جارسيا، نحن مستعدون، مثل العام الماضي".

بينما تطرق للحديثعن حالة مودريتش، فقال: "مودريتش في حالة جيدة، العلاقة الشخصية مثالية. حقيقة أنه يلعب أقل يمكن أن تؤثر على العلاقة المهنية، لكن العلاقة الشخصية ستبقى دائمًا مثالية. غدًا سيشارك".

وأختتم أنشيلوتي تصريحاته عن موعد عودة جولير، فقال: " سيعود مع الفريق يوم الإثنين".

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