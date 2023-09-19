السجناء الأمريكيون الخمسة المفرج عنهم ضمن اتفاق مع إيران يصلون واشنطن

أفادت قناة (سي إن إن) الأمريكية بأن المواطنين الأمريكيين الخمسة الذين كانوا مسجونين في إيران وتم الإفراج عنهم ضمن اتفاق أمريكي-إيراني عادوا اليوم الثلاثاء إلى الأراضي الأمريكية .

وذكرت القناة الأمريكية أنه تم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين، وهم سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز بالإضافة إلى اثنين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهما، في إطار اتفاق أوسع بين واشنطن وطهران يتضمن إفراج الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة 6 مليارات دولار.

كان السجناء الأمريكيون الخمسة قد غادروا أمس الإثنين طهران على متن طائرة حكومية قطرية ووصلوا إلى الدوحة، ثم توجهوا منها إلى العاصمة واشنطن.

من ناحيته، احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين - في بيان - بإطلاق سراح الأمريكيين الذين اعتبرتهم الولايات المتحدة محتجزين ظلما، "بعد تحمل سنوات من الألم وعدم اليقين والمعاناة" على حد تعبيره.