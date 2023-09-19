أنشيلوتي: مانشستر سيتي المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بأن مانشستر سيتي يعد المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا خلال النسخة الحالية للبطولة.

وأكد أنشيلوتي أن الشامبيونزليج يعد بطولة مميزة للفريق، حيث يرغب في أن تكون البداية جيدة، كما أن اللاعبين سيحتاجون للحماس.

تصريحات أنشيلوتي:

تحدث أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي اليوم لمواجهة يونيون برلين الألماني، في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء الغد، حيث قال: "الشامبيونزليج بطولة مميزة بالنسبة لنا، نرغب في انطلاقة جيدة، كما أن لدينا الفرصة غدًا، الخصم لديه تنظيم جيد جدًا وصلب وقوي، سنحتاج إلى الكثير من الحماس".

فيما علق على إصابة كارفخال، قال: "الظهير الإسباني يعاني من انزعاج عضلي، ونفضل عدم المخاطرة به".

وتابع: "ليس أمرًا خطيرًا بالنسبة لإصابة كارفخال، سيتم إجراء فحوصات غدًا، ونأمل أن يتعافى قريبًا، قد يصل مباراة الديربي. الأحاسيس إيجابية، وغدًا سيلعب فاسكيز بدلًا منه".

وعن المرشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قال: "مانشستر سيتي هو المرشح الأقوى بسبب تشكيلته القوية والمتكاملة، بالإضافة إلى أنه فاز بدوري أبطال أوروبا، لكن في المراحل النهائية هناك دائمًا مفاجآت، في الوقت الحالي، هو المرشح الأول".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي حقق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما فاز على إنتر ميلان في المباراة النهائية بهدف نظيف.