محافظ جنوب سيناء يلقي محاضرة توعوية عن دور الشباب ومشاركتهم الإيجابية

قام اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء، بإلقاء محاضرة للتوعية وحث الشباب على المشاركة المجتمعية الفعالة والقيام بالدور الإيجابي.

كما قام بالتعريف بعدد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها بمصر عامة وجنوب سيناء خاصة، وذكر بعض التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن وطرق وأساليب حلها.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بعدد من المتدربين، ضمن البرنامج التدريبي "دورنا" لتأهيل الكوادر والقيادات من الشباب والفتيات.

والذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب.

وطالب المحافظ المتدربين بضرورة الاستفادة من هذا التدريب واستغلال مهاراتهم وطاقاتهم لبناء مستقبل مشرق في ظل الجمهورية الجديدة، وكذا المشاركة المجتمعية للشباب والفتيات، ليكونوا مواطنين فاعلين لديهم القدرة على أخذ أدوار قيادية في مجال العمل العام، بما يحقق التغيير الإيجابي المرجو ويجعل لديهم القدرة في تطوير مجتمعاتهم.