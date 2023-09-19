المُشدد لمُتهم بترويج المُخدرات في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمة ٢٠٠ الف جنيه لاتهامه ومصادرة المضبوطات والزمته بالمصاريف الجنائية وذلك لاتهامه بأحرز مخدر الهيروين في مدينة نصر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٤/٢٩، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أحرز المتهم احمد ع.، بقصد الاتجار جوهراً مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضح،مجري التحريات، انه حال مرورة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام ملقياً لرؤيته لقافة بلاستيكية تحوى جوهر الهيروين المخدر أحرزها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً فقام بضبطه وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم.

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن اللفافة البلاستيكية المضبوطة تحوى مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائماً ٣,٢۰ جراماً .

وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من إحراز الهيروين وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار ولم يحضر معه مدافعاً فقررت المحكمة إنتداب المحامي صاحب الدور للحضور معه والدفاع عنه.

و حملت القضية رقم ٦٩٥٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثالث مدينة نصر والمقيدة برقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة