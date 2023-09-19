الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

توزيع حلاوة المولد النبوي علي العمال المؤقتين بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعدد 75 من عمال السركي (العمالة المؤقتة).

 وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وأثنى المحافظ على الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد في مجال الحفاظ على نظافة وجمال المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق لها.

وقام المحافظ خلال اللقاء بتسليم حلاوة المولد النبوي بالإضافة لكراتين مواد غذائية، ولحوم ومبالغ مالية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وهنأ فودة العمال بذكري المولد النبوي، ومطالبا ببذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما على المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.

 

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