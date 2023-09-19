توزيع حلاوة المولد النبوي علي العمال المؤقتين بجنوب سيناء

التقى، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعدد 75 من عمال السركي (العمالة المؤقتة).

وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وأثنى المحافظ على الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد في مجال الحفاظ على نظافة وجمال المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق لها.

وقام المحافظ خلال اللقاء بتسليم حلاوة المولد النبوي بالإضافة لكراتين مواد غذائية، ولحوم ومبالغ مالية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وهنأ فودة العمال بذكري المولد النبوي، ومطالبا ببذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما على المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.