الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس السورى يبدأ زيارة إلى الصين الخميس المقبل

بشار الأسد
بشار الأسد

يبدأ الرئيس السورى بشار الأسد، بعد غدٍ الخميس زيارة إلى الصين، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصينى شى جين بينج.

 

txt

بشار الأسد يحدد شروط عودة العلاقات مع تركيا

txt

بشار الأسد يصدر مرسومًا بزيادة الرواتب والأجور في سوريا بنسبة 100%

وقالت الرئاسة السورية في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينج، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية .

 

كما تشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد في مدينتي خانجو وبكين، ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي .

مواد متعلقة

بشار الأسد يحدد شروط عودة العلاقات مع تركيا

الرئيس السيسى يهنئ الرئيس السورى بشار الأسد بعيد الأضحى

بشار الأسد في القمة العربية: لا يمكن معالجة الأمراض بمعالجة الأعراض (شاهد)

الجريدة الورقية