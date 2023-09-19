نادي النصر يتصدر جوجل السعودية بسبب ولي العهد

تصدر اسم نادي النصر السعودي مؤشرات موقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية عقب تغريدة مسلّي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، حول دور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في تطوير الرياضة السعودية.

وأكد آل معمر، عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا):أن الأمير محمد بن سلمان، كان سبب رئيسي في تطور الرياضة السعودية خلال الفترة الأخيرة، وقال:"ما يحدث من تحول هائل في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص حتى أصبحت محط أنظار العالم..يقف وراءه قائد عبقري هو سيدي سمو ولي العهد".

ويلقى نادي النصر شعبية كبيرة في إيران ظهرت عبر لقطات مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لحظات استقبال الايرانين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث عُلّقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صوره كُتب عليها "أهلاً وسهلاً"، وتزاحمت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

كما استلم رونالدو سجادة إيرانية فاخرة تحمل اسمه مقدمة من رئيس نادي بيرسبوليس.

يذكر أن فريق "النصر" يتواجد في الأراضي الإيرانية، استعدادا لمواجهة نادي برسبوليس في مسابقة دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، على ملعب أزادي في طهران.

ويضمّ النصر في صفوفه بجانب كريستيانو رونالدو، كلا من البرازيليين تاليسكا وأليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والإسباني ايمريك لابورت.