خبيرة اقتصادية: الدولة اتخذت 171 إجراء إصلاحيًا لتحسين بيئة الاستثمار

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الدولة اتخذت 171 إجراء إصلاحيا للقطاع الخاص وتم تنفيذ 140 إجراء منها.

تشجيع القطاع الخاص

وأضافت “رمسيس” خلال مداخلة هاتفية لفضالئية "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات تهدف لتعزيز القطاع التنافسي وتشجيع القطاع الخاص ودعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، وكل هذه إصلاحات تحاول أن تنفذها الدولة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص لأنه من القطاعات الداعمة للدولة في النمو الاقتصادي بكل دول العالم.

دعم الاقتصاد

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن القطاع الخاص يساهم بـ 85% من الاقتصاد في دول مثل اليابان وفرنسا والصين والولايات المتحدة، ومصر تنقل التجرية لدعم الاقتصاد وتم وضع قوانين لتنفيذ ذلك، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل العمل على قدم وساق، لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات فى بيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.