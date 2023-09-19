وكيل أوسوريو: المدرب برئ من تصريح "الشيشة" وماركا أخطأت وتم تعديل صيغة الحوار

قال محمد حبشي وكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المدرب تأتي له عدد كبير من العروض من أجل الرحيل خلال الفترة الحالية.

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وقال محمد حبشي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كل ما قيل بشأن تصريحاته أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يرغب فى الرحيل إلي الدوري السعودي ، تم تفسيره خطأ ، لأن المدرب ليس له أى نيه للرحيل الوقت الحالي عن الزمالك.

واضاف:" أوسوريو جاء له عدد من العروض خلال الفترة الماضية ، والمدرب رفض الرحيل عن الزمالك رغم وصول أكثر من عرض بأرقام مادية كبيرة.

وتابع:" أوسوريو يعلم الآن الوضع داخل نادي الزمالك ولكنه مستمر ولو كان حابب الرحيل كان سيقرر ذلك، سواء للسعودية أو أى مكان.

وأتم:" أوسوريو تلقي جميع مستحقاته المالية من نادي الزمالك.