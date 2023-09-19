مجدي طلبة: أوسوريو مدرب بلا فنيات وعلي ماهر وإيهاب جلال أفضل منه

هاجم مجدي طلبة نجم الكرة المصرية السابق، أوسوريو مدرب الزمالك الحالي خوان كارلوس أوسوريو بعد نتائجه مع القلعة البيضاء.

قال مجدي طلبة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ، إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب لم ينجح مع نادي الزمالك حتي الآن ولم يستطيع تقديم اى إضافة.

وقال مجدي طلبة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أوسوريو مدرب بلا أى فنيات ولم يستطيع أن يقدم أى شئ مع نادي الزمالك ، بل هناك خسائر بالجملة ولا أعلم لماذا يستمر حتي الآن.

وأضاف:" لابد من وجود هناك قيود وضوابط من أجل استقدام المدربين الأجانب فى الدورى المصرى.

وأتم:" علي ماهر وايهاب جلال لديهم إمكانيات أفضل من أوسوريو بكثير ".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، مساء الخميس المقبل في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة قاسية ومفاجئة امام ارتا سولار الجيبوبي بهدفين دون رد في دور 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

