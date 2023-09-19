الكويت تستنكر الحكم العراقي بشأن اتفاقية خور عبدالله

استنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، "بأشد العبارات" حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق أخيرًا، حول عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المُبرمة بين البلدين.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي والبرلمان العراقي صدقا على الاتفاقية، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء.

غير أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت في سبتمبر الحالي بعدم دستورية قانون التصديق عليها.

لفتت المحكمة إلى وجود مخالفة لمادة بالدستور، تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذه المادة تشير إلى ضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

فيما استنكر مجلس الوزراء الكويتي حكم المحكمة العراقية، أمس الإثنين، قائلًا إنه يتضمن "ادعاءات تاريخية باطلة".

سَلّم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون الوطن العربي أحمد البكر، سفير بغداد، الجمعة الماضي مذكرة احتجاج على ما ورد في قرار المحكمة.

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