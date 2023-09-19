اشتباكات في بورتسودان للمرة الأولى منذ بدء الحرب

اندلعت اشتباكات، بين الجيش السوداني وميليشيا قبلية في مدينة بورتسودان (شرق)، التي ظلت حتى الآن بمنأى عن الحرب الدائرة منذ 5 أشهر في السودان، بحسب شهود.

قال شاهد من مدينة بورتسودان الساحلية المطلة على البحر الأحمر: "إن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين الجيش وميليشيا يقودها شيبا درار"، أحد زعماء قبيلة البجا المحلية بوسط بورتسودان.

أفاد ساكن آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، عن "عودة الهدوء" بعد فترة وجيزة، مع "انتشار جنود الجيش في المنطقة" بعد إزالة "نقاط التفتيش التي أقامتها الميليشيات".

منذ 15 أبريل، تركزت الحرب بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التابعة لنائبه السابق محمد حمدان دقلو، بشكل رئيسي في الخرطوم العاصمة وفي المناطق الغربية، منطقة دارفور.

كانت مدينة بورتسودان، التي تضم المطار الوحيد الذي لا يزال قيد التشغيل في البلاد والتي أنشأت فيها الأمم المتحدة مركزها اللوجستي، بمنأى حتى ذلك الحين عن القتال الذي خلف آلاف القتلى وملايين النازحين.

منذ نهاية أغسطس، أصبحت هذه المدينة بمثابة قاعدة جديدة لقائد الجيش بعد أن حاصرت قوات الدعم السريع مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

منذ بورتسودان، قام الفريق البرهان بست رحلات إلى الخارج فيما يرى محللون أنه مسعى دبلوماسي لاستعادة صورته في حال إجراء مفاوضات لإنهاء الصراع مع دقلو.

بعد استهداف مبان مهمة في العاصمة السودانية واشتعال النيران فيها، تبادلت الفصائل المتحاربة في البلاد، الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو اللوم.

تصاعد دخان أسود، الأحد، من في ناطحة سحاب مشهورة ذات واجهة زجاجية، وهي برج شركة النيل الكبرى للبترول المكون من 18 طابقًا.

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية النيران تشتعل في أبراج أخرى تضم وزارة العدل في وهيئة الضرائب.

اتهمت وزارة الخارجية، التي يسيطر عليها الجيش السوداني، في بيان يوم الإثنين، قوات الدعم السريع شبه العسكرية بـ"استهداف عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمهمة والمباني التجارية في البلاد" خلال اليومين الماضيين.

في وقت سابق، ألقت قوات الدعم السريع باللوم على القوات المسلحة السودانية في تنفيذ "هجمات في الخرطوم"، قالت إنها "أثرت على المرافق الحيوية".

تصاعدت حدة القصف الجوي منذ اندلاع القتال في منتصف إبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أصابت بعض تلك الغارات الجوية مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين.

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