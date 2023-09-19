الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قومي المرأة يستخرج 503 بطاقات رقم قومي للسيدات غير القادرات بالمنيا

بطاقات الرقم القومي
بطاقات الرقم القومي للسيدات

تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا جهوده تجاه تعزيز دور المرأة .

وإدماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلي تنفيذها وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات المقدمة، وفى هذا السياق، قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالاً لمبادرة "المواطنة المصرية" تم استخراج 503 بطاقات رقم قومي للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك" المشروع ينفذه المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

حيث تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد (200) سيدة في قرية الجمالية بمركز أبو قرقاص، و (158) سيدة في قرية جزيرة تل بنى عمران بمركز ديرمواس ، و (145) سيدة في قرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط ،وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة .

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