تفاصيل إعمار وتأثيث 793 منزلًا في محافظات عدة (شاهد)

كشف محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل إعمار وتأهيل وتأثيث 793 منزلًا في الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط والغربية والإسكندرية خلال 3 أشهر.

وقال “فؤاد” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، إننا نعمل في هذا المجال منذ 15 سنة ونعمل حاليا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ونعقد شراكات كبيرة مع القطاع الخاص.

تأهيل وتأثيث وإعمار 793 منزلا

وأضاف رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تم تأهيل وتأثيث وإعمار 793 منزلا، حيث تنتقل الأسر من حياة غير آدمية إلى حياة آدمية، ويشهد البيت تركيب أسقف وأعمال المحارة الداخلية والخارجية والفرش بغرفتي نوم وأنتريه وأجهزة كهربائية لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وتابع: “حصلنا على ثقة كبيرة من المتبرعين سواء كانوا أفرادا أو شركات أو بنوك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهناك شراكات داخلية في التحالف بين المؤسسات والجمعيات الأهلية، كما أن التحالف يغطي كل أنحاء الجمهورية”.