إستيراد كميات ضخمه من الأرز الهندى و الشاى السريلانكى والكينى

إستوردت مجموعة سيف وادن السريلانكيه فى مصر كميات ضخمه من الشاى السريلانكى والكينى خلال العام الحالى لصالح عدد كبير من الشركات المصريه العامله فى مجال تجارة الشاى مثل العروسه ،والورده ، والجوهره وغيرها.

كانت مجموعة سيف وادن التى تمتلك شركه " وهبه للصناعات الغذائية ولديها مصنعا لضرب وتعبئة الأرز بمدينة العبور باسم " حبه حبه " ،قد إستعانت بها وزارة التموين العام الماضى لإستيراد 50 ألف طن أرز ، وبالفعل إستوردتهم مجموعة سيف وادن التى ذادت من حجم إستثماراتها بشكل ضخم للغايه خلال العشرات سنوات الأخيره لدرجة انها تستورد سنويا آلاف الأطنان من المنتجات الزراعيه والغذائية واصبحت تتحكم فيما لا يقل عن 30 % من حجم تجارة مصر فى البقوليات ،والبهارات ،والارز ،والشاى ،والبن ، والأعشاب ،والبذور الزيتيه ،والأعلاف الحيوانيه ،

ويكاد يكون المورد والموزع الرئيسى لغالبية تجار مصر الذين يتعاملون فى هذه النوعيه من التجاره .

تواجه المجموعه تحديا كبيرا فى تدبير الدولا لإستيراد البقوليات ،والعطاره والارز من دول الهند وكينيا وسريلانكا ،وتضطر لشراءه بسعر عالى عن السعر المتداول بالبنوك وشركات الصرافه .