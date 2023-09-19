الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين يخطط لإجراء محادثات مع نظيره الصيني أكتوبر المقبل

بوتين وشي جين بينج
بوتين وشي جين بينج

قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، قد يجريان محادثات في بكين أكتوبر المقبل.

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وأضاف باتروشيف - خلال المشاورات الأمنية الاستراتيجية الروسية الصينية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نتوقع إجراء محادثات ثنائية جوهرية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، في بكين في أكتوبر؛ كجزء من مشاركة الرئيس الروسي في فعاليات المنتدى الدولي لحزام واحد، طريق واحد".

وأوضح أن "العلاقات بين موسكو وبكين المبنية على مبادئ الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض والدعم المتبادل على الساحة الدولية؛ قوية بطبيعتها ولا تعتمد على تغير الوضع".

وأشار أمين مجلس الأمن الروسي إلى أن "هذا النهج تم تأكيده مرارا وتكرارا على أعلى مستوى، لا سيما في البيان المشترك الذي اعتمدته بلداننا خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روسيا في 20 و22 مارس 2023".

وتهدف مبادرة الحزام والطريق - وهي المفهوم الذي اقترحه شي جين بينج في عام 2013 - إلى إعادة إنشاء طريق الحرير القديم بشكل رمزي، والهدف هو أن تتمكن الصين من الوصول إلى الأسواق في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى، بالإضافة إلى تكثيف مشاريع التجارة والاستثمار الدولية التي تشمل عددًا كبيرًا من الدول إلى جانب استخدام رأس المال الصيني والأجنبي.. وقد انضمت بالفعل أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية إلى المبادرة.

 

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