محافظ قنا يُناقش سبل توفير حصص الأسمدة لتلبية حاجة المزارعين

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بالديوان العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عاجلا ، لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الفورية التي تواجه عمليات شحن و نقل الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات الزراعية بالمحافظة ، حتى يتسنى صرف الأسمدة للمزارعين في المواعيد المناسبة.

استمع محافظ قنا خلال الاجتماع لبعض الحلول والمقترحات ، لتوفير سيارات لنقل حصص الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية بالمحافظة من مصانع الإنتاج خلال الأيام المقبلة.

وقام بالتنسيق هاتفيا مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصانع الأسمدة لإعداد جدول الشحن الخاص بسيارات نقل قنا لتوفير كميات الأسمدة المطلوبة للجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى مراكز المحافظة وتلبية احتياجات المزارعين ، لإستخدامها فى الزراعات الخاصة بهم بما يضمن الحفاظ على معدلات وجودة الإنتاج

ومن جانبه أكد محافظ قنا حرصه على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المزارعين لا سيما فيما يتعلق بنقص الأسمدة الكيماوية.

مشيرا إلى أن كميات الأسمدة الموردة يتم توزيعها على الجمعيات ، ومن ثم المزارعين ، تحت إشراف مديرية الزراعة لضمان وصول الأسمدة إلى المستحقين ورصد أي محاولة للتلاعب في توزيع الأسمدة من خلال مراجعة سجلات الجمعيات الزراعية للتأكد من توزيعها للمزارعين بشكل عادل وطبقا للأسعار المُعلنة من قِبل وزارة الزراعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و النائب فتحى قنديل ، والنائب محمد مصطفى الجبلاوى ، عضوا مجلس النواب ، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة ، ومدير جمعية النقل بالمحافظة ، وعدد من المعنيين بملف الأسمدة .